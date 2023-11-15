Лыжники из округа Пушкинский отправились на тренировочные сборы в Мурманск

Для подготовки к соревновательному сезону воспитанники спортивной школы по биатлону городского округа Пушкинский отправились на учебно-тренировочные сборы в Мурманск. Об этом сообщается на странице спортшколы в социальной сети Вконтакте.

Ребята проведут проведут так называемую «вкатку» — цикл тренировок для адаптации организма к новой нагрузке после летних тренировок. Сборы продлятся от 7 до 14 дней, тренироваться спортсмены будут в зависимости от подготовки до двух раз в день.

Отметим, в спортивной школе обучается 235 детей, еще порядка 50 взрослых спортсменов приезжают сюда тренироваться. В 2024 году запланировано благоустройство финишной трассы, замена стрелкового оборудования и обустройство навеса для тренировочного процесса.