Лыжники Ямала отметили открытие сезона соревнованиями с участием более сотни человек

Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» , более 100 лыжников из Лабытнанги, Салехарда и Надыма вышли на старт, чтобы принять участие в новом лыжном сезоне. Самым молодым спортсменом стал семилетний герой, готовый дать фору многим взрослым.

Для участников мероприятия было подготовлено несколько дистанций, включая от 500 метров до трех километров. Не только любители, но и профессиональные лыжники решили испытать свои силы на этом забеге.

Важно отметить, что победители гонки будут вознаграждены дипломами и медалями за свои достижения. Это отличный стимул для спортсменов продолжать развивать свои навыки.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Московской области оборудуют более 50 лыжных трасс.