«Лыжня здоровья» объединила юных спортсменов в Городском округе Пушкинский

Ивантеевка вошла в перечень десяти городов, в которых состоялась «Лыжня здоровья».

Детская спортивная гонка прошла на стадионе «Труд». Участие смогли принять юные спортсмены. Самому младшего исполнилось три года. Самым взрослым участником стал одиннадцатилетний школьник. Всего на мероприятии собралось более 250 юных спортсменов из Пушкинского и Щелкова.

Поддерживать ребят пришли не только родители, но и депутат Государственной думы РФ, паралимпийский чемпион по лыжным гонкам Михаил Терентьев и шестикратный паралимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Шилов.

Сергей Шилов рассказал, что мероприятие проходит в Ивантеевке уже несколько лет подряд. С каждым годом число участников растет: сначала приходят одни ребята, а уже в следующий раз приводят своих братьев, сестер и друзей. Чемпион Шилов пожелал всем участникам здоровья.

«Мы хотим, чтобы в дальнейшем общество развивалось инклюзивное и лыжи объединяли, делали нас сплоченными, здоровыми и активными», — рассказал депутат Государственной думы РФ, паралимпийский чемпион по лыжным гонкам Михаил Терентьев.

Михаил Терентьев отметил, что организаторами мероприятия выступают различные общественные организации, в том числе Всероссийское общество инвалидов.

Мероприятие проходило под веселое музыкальное сопровождение, что создавало праздничную атмосферу. Участники получили памятные дипломы.