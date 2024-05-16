Скромный боец Иван Жарский, пошутивший на выставке в столице, что «отсиделся в штабе писарем», на самом деле отметился немалыми успехами в зоне СВО. Как выяснил RT, молодой военный на самом деле подбил танк Leopard и несколько БМП Bradley во время службы.

Улыбчивый 27-летний парень на выставке трофейной техники в Москве пошутил, что награду Героя ему дали «За любовь к Родине и печать бумажек на компьютере». Как оказалось, молодой человек просто скромничал. На самом деле Иван Жарский — талантливый артиллерист, благодаря которому у ВСУ стало меньше западной техники.

Семья бойца узнала о награде родственника по телевизору. Их ситуация не удивила: Жарский всегда защищал слабых, является целеустремленным и справедливым. Военным парень мечтал стать с детства, потому и пошел в Михайловскую военную академию в Санкт-Петербурге. Сейчас Жарский продолжает стоять на зазите Родины.

Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили одиннадцать безэкипажных катеров ВСУ в Черном море.