Лже-сотрудники ФСБ развели жительницу Салехарда на 2,58 млн рублей

В Салехарде мошенники напугали женщину проверками ФСБ и смогли лишить ее огромной суммы. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по ЯНАО, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Злоумышленники выдали себя за сотрудников ФСБ и связались с северянкой по телефону. Они заявили, что она якобы находится под подозрением, она попала под проверку «из-за финансирования террористов». Для защиты данных они предложили оформить кредиты на другие счета. Так аферистам утекло порядка 2,58 млн рублей.

Лишь позже салехардка осознала, что стала жертвой мошенничества. Она обратилась в полицию, где возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере.

Ранее сообщалось, что мошенники стали предлагать россиянам фейковые инвестпроекты Дурова.