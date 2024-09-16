F.A.С.С.T.: мошенники стали предлагать россиянам фейковые инвестпроекты Дурова

После ареста основателя Telegram Павла Дурова во Франции с новой силой активизировались мошенники. Они стали обманывать россиян с помощью несуществующих инвестпроектов. Об этом Об этом «Газете.Ru» рассказал ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F.A.С.С.T. Евгений Егоров.

Мошенники в мессенджере чаще всего убеждают людей в бесплатной раздаче криптовалют Toncoin и Notcoin, связанных с Telegram и Дуровым. Обычно аферисты говорят о больших суммах, которые пользователи могут получить с помощью «инвестпроектов».

«Обладателям криптовалюты, в частности Toncoin, следует внимательно относиться к интернет-ресурсам в поддержку Павла Дурова или как-то использующих новость о его аресте. Привязывая свои криптокошельки к сомнительным сайтам на криптовалютную тематику, можно стать жертвой мошенничества и лишиться денег», – предупредил Егоров.

Также мошенники используют так называемый криптодрейнер: быстрый и автоматизированный механизм опустошения криптокошельков. Все активы пользователей переводятся аферистам. Работает это после регистрации жертвы на фишинговом сайте. Таким образом юзеры привязывают данные, чем подтверждает транзакцию.

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