Лже-Цивилев пытается обмануть жителей Кузбасса

В мессенджерах появились каналы под именем Сергея Цивилева. Их используют мошенники для обмана местных жителей с целью выжать из них деньги под разными предлогами. Сам губернатор отметил, что подобные рассылки начали поступать его коллегам и знакомым.

«Мошенники пишут в мессенджерах моим коллегам и знакомым. Пожалуйста, будьте внимательны, не реагируйте на эти сообщения», – сказал глава региона в официальном телеграм-канале.

История не новая. Эту схему мошенники использую периодически в разных регионах. Часто они представляются не только чиновниками и главами муниципалитетов, но и представителями правоохранительных органов. Такие сообщения нужно игнорировать, а еще лучше — доносить информацию до настоящей полиции.

Ранее сообщалось о старых схемах аферистов, на которые до сих пор ведутся люди.