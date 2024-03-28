Лже-волонтер, проникшая в «Крокус» ради фото и сборов, заявила о разрешении МЧС

Женщина, которую обвинили в нелегальном проникновении в разрушенный «Крокус сити холл» с собакой, отрицает свою вину. Она рассказала Shot, что якобы имела разрешение от МЧС и могла находиться на месте сгоревшего комплекса. Высказалась собеседница и о сборе пожертвований.

Разрешение женщине, по ее словам, выдал начальник МЧС. Она имела право находиться «Крокус сити холл», участвовать в поисковых операциях и фотографировать место. Она отрицает, что ей нельзя было проходить на объект и помогать другим волонтерам.

Что до сбора денег на карту, то женщина объяснила это желанием единомышленников. Сама она утверждает, что не призывала к этому и не публиковала снимков.

При этом официальные данные МЧС России говорят об обратном. Там предупредили, что одна из гражданок с собакой предлагала помощь спасателям, но ее не пустили на площадку. Тогда она с щенком овчарки проникла на объект обманным путем, сделала пару снимком и использовала их для сбора донатов, буквально «нажившись на чужом горе». В ведомстве подчеркнули, что инициативная гражданка не имела статус спасателя и аттестации поисково-спасательной собаки. Почему-то ей поверили, когда она назвалась кинологом и ответственной за служебных псов.