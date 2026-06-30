Мачете, дедлайн и 13 тысяч беглецов: как ЮАР выдавливает «понаехавших» и чем ответил президент

30 июня в ЮАР истек неофициальный ультиматум, установленный антииммигрантскими группами для всех нелегалов, и тысячи иностранцев предпочли покинуть страну, не дожидаясь расправ. Власти накануне дедлайна пытались остудить накал, однако волна насилия на почве ксенофобии уже выплеснулась в погромы и убийства, передает издание « Коммерсантъ ».

По данным национального статистического агентства, безработица в ЮАР в первом квартале 2026 года достигла 32 процентов, а основную массу незанятых составляет молодежь. Именно на этом фоне весной по стране прокатились нападения на кварталы мигрантов. В конце мая в городе Моссел-Бей убили двоих граждан Мозамбика и сожгли полсотни хижин.

Главными катализаторами выступили движения «Марш и марш» и «Операция „Дудула“», чье название переводится с зулу как «выгнать силой». Их активисты останавливали людей у предприятий, принадлежащих иностранцам, проверяли документы и перекрывали доступ к больницам. Блогер-инфлюенсер с аудиторией в 1,7 миллиона подписчиков организовывал демонстрации с участием мужчин в традиционных воинских нарядах зулусов, чтобы приезжие воочию видели, насколько им не рады. Именно он назначил крайний срок 30 июня, заявив CNN, что после этой даты уже не сможет контролировать толпу.

Президент Сирил Рамафоса накануне часа X признал конституционное право граждан на мирные протесты, но предостерег от насилия, запугивания и самосуда. Он подчеркнул, что соблюдение иммиграционного законодательства — обязанность государства, а не частных лиц. По его заверению, правительство уже наращивает усилия: за два последних финансовых года МВД депортировало почти 110 тысяч человек — на 46 процентов больше, чем прежде. Коррупцию, способствующую нелегальной миграции, пообещали искоренить, а неэффективность правоохранителей — исправить.

Тем не менее вера в защиту властей среди иностранцев оказалась низкой, особенно после появления в сети ролика с мужчиной, который размахивал мачете и отсчитывал дни до дедлайна. По данным пограничного контроля, за две последние недели ЮАР добровольно покинули более 13 тысяч человек — преимущественно граждане Малави, Зимбабве, Ганы и Нигерии. МИД Нигерии организовал вывозной рейс для тысячи соотечественников, еще 746 граждан Уганды также запросили репатриацию.