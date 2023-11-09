Мадонна против Роналду: звезды разделились на два лагеря, поддерживая Израиль и Палестину

Палестино-израильский конфликт, обострившийся 7 октября после атаки группировки ХАМАС, разделил всемирно известных звезд на два лагеря: одни поддержали Израиль, другие солидарны с Палестиной и жителями сектора Газа. Рассказываем о знаменитостях, которые оказались по разные стороны баррикад в этом противостоянии.

Галь Гадот

Известная израильская актриса и звезда фильма «Чудо-женщина» Галь Гадот поддержала родную страну после начала активных боевых действий на территории Израиля. Она опубликовала твит, в котором рассказала, что тяжело переживает происходящее.

Фото: [ Chris Pizzello/AP/TASS ]

Гадот также отметила, что молится за израильских лидеров и надеется, что они найдут мирное решение этого конфликта. Позиция актрисы разозлила многих пользователей соцсетей: некоторые даже обвинили ее в произраильской пропаганде и пытались уцепиться за ее службу в армии Израиля.

Белла Хадид

Знаменитая американская супермодель палестинского происхождения уже многие годы поддерживает Палестину в противостоянии с Израилем. Она открыто участвует в пропалестинских митингах и призывает к миру.

Фото: [ Vianney Le Caer/AP/TASS ]

Из-за своей позиции Хадид и ее сестру Джиджи обвиняют в антисемитизме: они признаются, что им часто угрожают из-за открытой поддержки Палестины. При этом сестры скорбят о гибели мирных жителей по обе стороны боевых действий.

Дуэйн Джонсон

Американский актер и звезда серии фильмов «Форсаж» Дуэйн Джонсон поддержал Израиль и осудил террористические акты группировки ХАМАС на своей странице в социальных сетях. Он пояснил, что тяжело переживает происходящее и испытывает глубокое отвращение к убийствам и похищениям евреев.

Фото: [ CAROLINE BREHMAN/EPA/TASS ]

Джонсон добавил, что молится за всех невинных жертв этого конфликта, как с израильской, так и с палестинской стороны, и выражает поддержку всем людям, которые потеряли своих родных и близких.

Криштиану Роналду

Всемирно известный португальский футболист Криштиану Роналду уже долгие годы поддерживает Палестину в ее конфликте с Израилем. По его словам, он переживает о тяжелой ситуации и смертях невинных детей в зоне боевых действий.

Фото: [ Armin Durgut/AP/TASS ]

В знак солидарности с Палестиной Роналду даже отказался от встречи с премьер-министром Израиля в 2014 году. А президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отмечал, что футболист находится под давлением из-за своей открытой позиции.

Мадонна

Знаменитая американская певица Мадонна поддержала Израиль после нападения ХАМАС. По ее словам, она шокирована уровнем насилия и разрушениями, которые принесло это противостояние мирному населению.

Фото: [ Zuma\TASS ]

Мадонна также выразила мнение о том, что конфликты никогда не разрешаются насилием, но люди до сих пор так и не поняли этого. Она считает, что мы живем в мире, наполненном ненавистью.

Ранее мы писали о том, что жертвами ударов по сектору Газа стали тысячи людей.