Мадонна выставила свои прелести напоказ после пережитой реанимации

Как сообщает портал «Дни.ру» , Мадонне Луизе Чикконе, американской певице итальянского происхождения, совсем скоро стукнет 65 лет. Но, судя по свежим снимкам в социальных сетях, звезду сложно назвать престарелой женщиной.

Напомним, что недавно Мадонна столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем. Западные СМИ сообщали о том, что 64-летняя певица была найдена без сознания на полу спальни. В итоге знаменитость госпитализировали из-за бактериальной инфекции, происхождение которой неясно.

Однако воспаление прошло, и Мадонна чувствует себя прекрасно. Настолько, что публикует в сети кадры в полуобнаженном виде, хвастаясь формами. Некоторые фанаты уверены, что звезде стоит поменять образ жизни из-за проблем со здоровьем, другие же поддержали смелость певицы.