МАГАТЭ впервые с 2022 года подтвердило три попадания ВСУ по ЗАЭС

Генеральный директор МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии) Рафаэль Гросси на своей странице в социальной сети Х (Twitter) подтвердил, что Запорожская АЭС была атакована со стороны Украины.

Со слов Гросси, попадания украинских снарядов пришлись по защитной оболочке главного атомного реактора электростанции. Таким образом, как отмечает RT, инспекторы МАГАТЭ впервые с ноября 2022 года подтвердили как минимум три попадания по объекту.

Напомним, на протяжении воскресенья, 7 апреля, ЗАЭС была атакована несколько раз. Сначала удар был нанесен вблизи территории столовой. Сообщается, что трое сотрудников были ранены. Через некоторые время был нанесен повторный удар. Пострадала зона возле грузового порта. Третий раз за день снова был нанесен удар, теперь уже по куполу шестого энергоблока. До этого ВСУ обстреляли станцию 5 апреля.

Госкорпорация «Росатом» осудила действия ВСУ, призывая сотрудников МАГАТЭ и европейских политиков немедленно осудить атаки и способствовать стабилизации ситуации вблизи территории атомной станции.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных РФ Мария Захарова призвала мировое сообщество выступить с осуждением тотального ядерного терроризма Киева против ЗАЭС.