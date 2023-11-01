Магазин с товарами первой необходимости открылся в пункте отбора контрактников в Балашихе

На территории пункта отбора на военную службу по контракту в Балашихе заработал магазин, сообщила пресс-служба областного министерства территориальной политики.

В торговой точке добровольцы могут приобрести необходимые товары, в том числе зубную щетку, тапочки и средства личной гигиены.

Как отметил председатель Совета депутатов городского округа Балашиха Геннадий Попов, многие кандидаты на службу по контракту прибывают в пункт отбора налегке, теперь же они смогут купить недостающие вещи в небольшом магазине.

Напомним, контрактникам в Подмосковье предоставляется ряд льгот и единовременная выплата в размере 600 тысяч рублей. Узнать подробности можно по телефону 8-495-990-77-77, в чат-боте, на сайте или по адресу электронной почты info@kontraktmo.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркивал, что обратиться в пункт отбора на службу по контракту в Балашихе могут добровольцы со всей страны.