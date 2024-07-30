Магазин с зоной отдыха построили в Звенигороде в рамках инвестпроекта

В Звенигороде построили магазин с зоной отдыха, здание в рамках государственных работ по обследованию построенных, реконструированных объектов капитального строительства и линейных объектов осмотрели сотрудники ГБУ МО «СтройЭксперт». Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

В ведомстве уточнили, что в магазине два этажа, его площадь составляет около 909 квадратных метров. Ему уже выдали разрешение на ввод в эксплуатацию. Теперь застройщик выполняет внутреннюю отделку и благоустраивает прилегающую территорию. В реализацию инвестпроекта вложили 25 миллионов рублей, это позволит создать порядка 15 новых рабочих мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.