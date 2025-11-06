Магазинам хотят запретить задирать цены на уровне закона

Депутаты направили в Госдуму проект закона, предусматривающий ограничение максимальной торговой наценки на товары до 15%. Об этом сообщает газета « Известия » со ссылкой на пояснительную записку к документу.

В пояснительной записке указано, что рост потребительских цен во многом связан с целенаправленным завышением стоимости продукции отдельными торговыми сетями. Авторы законопроекта считают, что установление предельной планки поможет стабилизировать цены и защитить интересы покупателей.

Согласно приведенным в документе данным, наценка на социально значимые продукты сегодня составляет около 10%, тогда как на отдельные непродовольственные позиции она может достигать 200–300%.

Инициатива подготовлена в рамках исполнения поручений президента и направлена на обеспечение ценовой стабильности в розничной торговле. Рассмотрение документа в первом чтении может состояться в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что москвичка забрала найденную сумку с деньгами и оказалась под арестом.