Кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Института материнства и детства Пироговского Университета Ольга Тарасова в беседе с Агентством городских новостей « Москва » предупредила, что кулинарная куркума из магазина для лечения не годится. В ней слишком мало куркумина, зато часто встречаются примеси вплоть до канцерогенных красителей и остаточные пестициды.

По словам специалиста, куркумин действительно обладает мощным противовоспалительным и антиоксидантным действием, защищая ткани, в том числе печень, от окислительного стресса. Чтобы улучшить его усвояемость, продукт принимают с жирной пищей или в сочетании с черным перцем, который увеличивает биодоступность на 2000%. Однако передозировка грозит рвотой, тошнотой, диареей и резкими болями в животе из-за спазма желчевыводящих путей, а длительный прием высоких доз способен поражать слизистую желудка. Категорически нельзя принимать куркумин людям с аллергией на сложноцветные, пациентам с желчекаменной болезнью, беременным и кормящим, а также страдающим гипокалиемией, тяжелой гипертонией, принимающим сердечные гликозиды и мочегонные препараты, особенно в комбинации с солодкой.

Лучше всего усваиваются жидкие экстракты или капсулы с липосомальной доставкой, приобретать их нужно в аптеках, обязательно проверяя срок годности и избегая покупок с рук.

Тем временем, по данным компании DSM Group, за первое полугодие 2026 года в столичных аптеках продали БАДов с куркумой и расторопшей на ₽355,5 миллиона, что на 11,5% больше, чем годом ранее. При этом объем продаж в упаковках вырос лишь на 0,3%.