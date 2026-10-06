«Дополнительная пара рук» в цене: спрос на физическую помощь в Подмосковье взлетел на 27%

Когда не хватает ни времени, ни сил, ни просто свободных рук — подмосковные жители все чаще обращаются к сторонним исполнителям. Перенести тяжелую мебель, поднять коробки на верхний этаж, разобрать партию товара или промаркировать сотни позиций — сегодня все это можно делегировать. Аналитики «Авито Услуг» подсчитали: за год спрос на услуги физической помощи в Московской области вырос на 27%. И самое интересное — растет не только запрос на чистую силу, но и на рутинный, однотипный труд, сообщил REGIONS.

Бизнес делегирует рутину

Эксперты отмечают заметный сдвиг: все больше заказов приходится на задачи, где физическая нагрузка сочетается с многократным повторением простых операций. Это особенно актуально для компаний, работающих с большими объемами товаров.

По данным аналитиков, спрос на комплектацию и упаковку вырос на 89% за год и на 71% за лето. Стикерование прибавило 69% за год и 60% за летний сезон. Приемка товаров подорожала в спросе на 40% за год и на 46% за лето.

Аналитики объясняют это просто: когда объем поставок растет, выгоднее нанять исполнителей на стороне, чем перегружать собственных сотрудников. Особенно если работа состоит из повторяющихся действий и требует не квалификации, а аккуратности и времени.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Илья Попов ]

Классика жанра: грузчики и подъем на этаж

Традиционная физическая помощь тоже не сдает позиций. Погрузка и разгрузка с использованием подъемника, по данным аналитиков, за год прибавила 13%, а за лето — 21%. Подъем на этаж без лифта вырос на 6% за год и на 20% за летний сезон. Обычный подъем на этаж добавил 16% за лето, а сборка и разборка мебели — 7%.

Сколько стоит час чужих рук

Основной ориентир в этой сфере — стоимость часа работы специалиста. В среднем час погрузки или разгрузки стоит около ₽1 тыс. — столько же, сколько час работы обычного грузчика. Когда одной мышечной силы мало и нужна техника, цена незначительно растет: погрузка с подъемником обойдется примерно в ₽1200 за час. А вот высота — отдельная статья расходов. Подъем вещей на этаж стоит в среднем ₽2 тыс., а если в доме нет лифта — около ₽2500 за час работы одного специалиста.

Часть задач оплачивается не по часам, а по фактическому объему. Приемка товара стоит в среднем от ₽20 за единицу, стикерование — около ₽10 за штуку. Комплектация и упаковка обходятся примерно в ₽75 за одну упаковку, и в эту цену входит до десяти манипуляций с товаром.

Итог

Поиск внешней помощи постепенно становится универсальным решением — как в быту, так и в бизнесе. Для одних это переезд или подъем дивана на девятый этаж, для других — разбор фуры с товаром и маркировка тысячи коробок. И, судя по динамике, делегировать такие задачи будут только чаще.

Ранее сообщалось, что монтажникам и бетонщикам в Подмосковье предлагают по ₽255 тыс. за вахту.