Маги и колдуны из Средней Азии заполонили Россию

В последнее время в России резко выросла активность магов, экстрасенсов и гадалок. В их прайс-листах появилась новая, циничная услуга — поиск родственников, пропавших без вести в зоне спецоперации.

О причинах такого ажиотажа корреспонденту «Царьграда» рассказал религиовед, член экспертного совета Госдумы Игорь Иванишко. По его словам, сам по себе интерес к ясновидящим для поиска людей не нов, однако сейчас наложились сразу несколько факторов. Во-первых, сохраняется высокий спрос. Во-вторых, в Россию хлынул поток астрологов, нумерологов и «арологов» из Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

«В 2024 году в ноябре в Таджикистане вообще проводили массовые облавы на всех магов и колдунов», — сообщил Иванишко.

Он уточнил, что за месяц там задержали более 1,4 тысячи человек. Жесткое законодательство в странах исхода вынудило оккультных специалистов перебираться в Россию. Здесь многие оформляют ИП или работают нелегально.

Эксперт напомнил, что всплеск спроса на магию начался еще в 2022 году с началом СВО. Люди искали обереги для бойцов и даже заказывали обряды на смерть врагов. Некоторые граждане, называющие себя верующими, обращались к священникам с просьбой «помолиться за гибель противника».

«Священник говорит, православная Церковь не совершает молитвенную практику на убийство. Молитва о воинстве не является убийственной, мы не делаем какие-то проклятия, заклятия и так далее», — пояснил специалист.

Получив отказ в храме, эти люди, по словам Иванишко, шли к столичным эзотерикам. Маги за умеренную плату с готовностью брались насылать проклятия и проводить обряды на смерть. Эксперт добавил, что в своей работе они нередко используют сатанинскую* символику, что уже подпадает под судебные разбирательства.

Религиовед считает, что недавнее решение Верховного суда о запрете сатанизма* в России можно применять для борьбы с такими практиками. Однако, по его мнению, наказывать нужно не всех подряд, а тех, кто использует запрещенную атрибутику. Главной мерой эксперт видит принятие закона, запрещающего рекламу оккультно-магических услуг.

*движение признано экстремистским и запрещено в России