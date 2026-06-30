Магия белого и красного: блогер раскрыла формулу, как выглядеть дорого без кричащих принтов

Блогер Анита Глосс, пишущая в Telegram-канале «Русская мода», назвала самое эффектное цветовое сочетание сезона. По ее мнению, дуэт красного и белого сейчас переживает пик актуальности, причем работает он по принципу взаимного укрощения: один оттенок гасит излишнюю агрессию, другой снимает холодную стерильность, рождая благородный и динамичный контраст.

Чтобы образ не выглядел кричащим, Глосс советует уходить от базовых тонов. Вместо открытого алого она рекомендует присматриваться к винным, бордовым и терракотовым оттенкам, а кипенно-белый заменять на молочный или айвори. Еще одно условие дорогой визуальной подачи — аскетичный крой и минимум декоративных элементов: сложные конструкции и обилие принтов, как утверждает автор, в такой гамме чаще всего оказываются лишними.