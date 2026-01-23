Магия игрушек из СССР: читательница REGIONS выиграла iPhone 17 на «елочном» фотоконкурсе

Новый 2026 год начался для аудитории REGIONS с реализации заветных желаний и подтверждения того, что вера в удачу приносит вполне осязаемые плоды. В редакции вручили первый крупный приз в наступившем году: им стал новейший смартфон iPhone 17, который достался победительнице фотоконкурса на самую красивую новогоднюю елку.

Победительницей стала 33-летняя Ирина Тишкова из Истринского округа, чья домашняя елка была признана лучшей по итогам открытого народного голосования. Секрет успеха елки-победительницы оказался скрыт в ее истории. Дерево высотой более двух метров наряжают в этой семье уже четверть века, превращая процесс в настоящий ритуал с чаепитием и воспоминаниями. Коллекция украшений собиралась тремя поколениями: рядом с современным декором здесь соседствуют советские раритеты — стеклянные космонавты и клоуны на зажимах-клипсах. Именно эта преемственность и теплота домашнего очага, переданные через объектив камеры, подкупили аудиторию.

Для Ирины, которая признается, что обычно не склонна к азарту и лишь однажды покупала лотерейный билет ради благотворительности, этот триумф стал настоящим сюрпризом. Семья победительницы — коренные жители Подмосковья: родители живут в Истре, а старшее поколение — в Рузском округе. Примечательно, что семья победителей отличается не только эстетическим вкусом, но и спортивной дисциплиной: отец — мастер спорта по плаванию, сестра — в синхронном плавании, а брат увлекается триатлоном.

По словам Ирины, подписка на Telegram-канал REGIONS является для них обязательным атрибутом жизни в области, позволяющим оставаться в курсе всех локальных событий. Именно благодаря этой привычке мама Ирины вовремя заметила объявление о конкурсе и настояла на участии, увидев в нем шанс заявить о своей «зеленой любимице».

«Благодарю всех подписчиков Telegram-канала REGIONS, которые поддержали нас в этом конкурсе. Огромное спасибо и коллективу REGIONS, который организовал и провел такое замечательное мероприятие. Теперь я точно знаю: волшебство возможно, нужно только в него поверить!» — сказала Ирина Тишкова.

Завершение конкурса совпало с важным периодом в жизни Ирины — сейчас она находится в поиске работы, и такая победа добавила ей уверенности в собственных силах. На семейном совете уже решено, что ценный гаджет станет подарком для младшей сестры Ирины, Марии, у которой скоро день рождения.

