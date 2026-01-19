Школьники из Балашихи создали самую популярную футбольную елку в стране

Спортивная секция школы № 5 из Балашихи одержала победу во всероссийском конкурсе «Футбольная елочка-2026», который проводился Российским футбольным союзом. В финальном этапе школьники обошли команду из Республики Алтай с отрывом более 15 тысяч голосов, пишет REGIONS .

За креативную работу юных футболистов из Подмосковья проголосовало свыше 57 тысяч человек. Столь высокий результат стал возможен благодаря грамотной внутренней организации и поддержке всего школьного сообщества. Перед подачей заявки на федеральный уровень педагоги провели внутришкольный тур, где каждый класс создавал свою тематическую елку.

Для декора использовались самодельные элементы: импровизированные мячи, миниатюрные ворота, снеговики в спортивной атрибутике и другие креативные украшения. Такой подход позволил не только выявить лучшую работу, но и вовлечь в процесс максимальное число учеников, создав общий командный дух.

Практическая польза от победы выходит за рамки морального удовлетворения. Победители получат призы от РФС, а также 10 дополнительных баллов для участия во Всероссийском фестивале «Футбол в школе» в следующем учебном году. Этот бонус может стать серьезным преимуществом в конкурсном отборе на масштабное спортивное мероприятие.

