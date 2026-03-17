Магия развеялась в суде: петербуржец отсудил 70 тысяч у колдуна за отсутствие чуда

Житель Северной столицы обратился в Пушкинский районный суд с требованием взыскать средства с мага 51 тысячу рублей, которые тот получил за «решение жизненных проблем». Оплата предполагала вмешательство потусторонних сил для урегулирования трудных жизненных обстоятельств заказчика. Однако, по словам истца, ожидаемого волшебства не произошло.

Вся «магическая работа» свелась к обмену сообщениями в онлайн-мессенджере и проведению базовых медитаций, не требующих особых навыков. Официальный договор между сторонами не оформлялся, что сделало невозможным подтверждение факта, объема и качества якобы оказанных услуг.

Изучив материалы дела, судебная инстанция пришла к выводу, что соглашение между клиентом и «магом» нельзя считать заключенным, а переведенная сумма квалифицируется как неосновательное обогащение. Вердикт оказался для Валентина финансово ощутимым: с него взыскали не только сумму основного долга (51 тыс. рублей), но и проценты за пользование чужими средствами — почти 19 тысяч, а также судебные издержки в размере 2268 рублей. Отказ последовал лишь в части требования о компенсации морального вреда, сообщила руководитель Объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

Любопытно, что сам проигравший дело «маг», судя по его активности в социальных сетях, не унывает. Он продолжает вести страницы, полные фотографий из путешествий по странам Европы и Азии. Валентин владеет персональным сайтом, где вербует последователей, желающих постичь азы «боевой магии». В своих публикациях он настаивает на обладании сакральными знаниями, недоступными широкой публике.

