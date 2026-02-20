Магистрали и остановки: где в Коломне чистят снег в первую очередь

В Коломна коммунальные службы усилили ночную уборку после снегопада. В ночь на 20 февраля на улицы округа вышла крупная группировка спецтехники, чтобы расчистить ключевые магистрали и обеспечить безопасное движение транспорта и пешеходов.

Масштабная ночная смена стартовала в 20:00 и, по плану, продолжится до 8:00 утра. Как сообщил начальник отдела дорожного хозяйства управления благоустройства и дорог Евгений Гуров, к работам привлечены девять комбинированных дорожных машин, шесть тракторов и пять погрузчиков.

КДМ задействованы на основных магистралях в разных районах округа. Спецтехника очищает проезжую часть и проводит противогололедную обработку наиболее загруженных участков. В приоритетном порядке коммунальщики приводят в порядок маршруты общественного транспорта, потенциально опасные зоны и подходы к остановочным павильонам. Отдельное внимание уделяется пешеходным переходам.

Фото: [ REGIONS/Марина Анисимова ] 1/2 Фото: [ REGIONS/Марина Анисимова ] 2/2

На Окском проспекте уборка ведется в несколько этапов: сначала снег собирает фронтальный погрузчик, затем рабочие вручную расчищают прилегающие зоны. Параллельно техника работает на проезде Станкостроителей и улице Ленина, где задействованы погрузчик и трактор.

