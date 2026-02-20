Столичный регион 20 февраля накроет снег и сильный мороз

В пятницу, 20 февраля, столичный регион встретит облачную погоду с небольшим, местами умеренным снегом, а на дорогах сохраняется риск гололедицы, сообщили в Гидрометцентре России.

В Москве днем воздух прогреется лишь до –5…–7 градусов, ночью столбики термометров опустятся до –12.

В Московской области днем ожидается от –5 до –10 градусов, а к ночи температура может опуститься до –15 градусов.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду, создавая ощущение дополнительного холода. Атмосферное давление прогнозируется в пределах 743–744 мм ртутного столба.

Синоптики рекомендуют водителям и пешеходам быть внимательными на дорогах и тротуарах из-за возможного обледенения и снежного покрова.

Ранее стало известно, что высота снега в столице может увеличиться к утру.