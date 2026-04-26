Магнит на счетчике разорит: плата за ЖКУ вырастет сразу в 10 раз

Попытки сэкономить на коммунальных платежах с помощью технических хитростей могут обернуться финансовым крахом для собственников. Юрист Сергей Сергеев предупредил о жестких санкциях за использование магнитов, которые многократно увеличивают сумму в квитанциях при обнаружении махинаций, пишет ИА Регнум.

Десятикратный тариф за попытку остановить счетчик

Использование неодимовых магнитов для искусственного занижения показателей потребления ресурсов признается нарушением закона. Хотя использование таких устройств не влечет за собой уголовного преследования или фиксированных штрафов, экономические последствия оказываются гораздо серьезнее. В случае выявления факта вмешательства в работу приборов учета, ресурсоснабжающая организация производит перерасчет. Плату за весь период нарушения начислят не по фактическому расходу, а по установленному нормативу с применением повышающего коэффициента 10. В итоге итоговая сумма в платежке может в десять раз превысить привычные расходы.

Борьба с незаконными устройствами в интернете

Российские суды начали массово блокировать интернет-ресурсы, предлагающие к продаже специальные магниты для остановки счетчиков. Информация на таких сайтах признается противоправной, так как она склоняет граждан к хищению коммунальных ресурсов. Правоохранительные органы и надзорные ведомства рассматривают распространение подобных инструкций как провокацию к совершению правонарушений, что делает торговлю такими устройствами вне закона.

Новые правила передачи данных и перерасчета в апреле

С 1 апреля 2026 года во многих регионах России начали действовать строгие регламенты по срокам передачи показаний приборов учета воды. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев напомнил, что данные необходимо направлять в период с 20-го по 25-е число каждого месяца через «Госуслуги» или онлайн-сервисы управляющих компаний.

Одновременно с этим эксперт Виктор Часовских разъяснил право на перерасчет за ЖКУ при отсутствии в квартире более пяти дней. Однако важно учитывать, что эта льгота не распространяется на жилье, где установлены индивидуальные счетчики, так как они и так фиксируют только фактическое потребление.

Прогноз роста тарифов до конца 2026 года

На фоне борьбы с неплательщиками Минэкономразвития скорректировало прогнозы по индексации тарифов ЖКХ. В 2026 году ожидается рост цен на услуги на уровне 9,8% вместо ранее запланированных 5,4%. При этом с 1 октября 2026 года в ряде регионов тарифы могут подскочить еще существеннее — диапазон роста составит от 8% до 19,7%. Учитывая предстоящее подорожание, эксперты призывают граждан к честному учету ресурсов, так как штрафные коэффициенты станут непосильным бременем для семейного бюджета.