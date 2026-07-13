Магнитная буря 14 июля 2026: чего ждать метеозависимым, график по часам и как защитить здоровье

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, в течение суток уровень Кр будет варьироваться от 2,5 до 4,5 балла. Наивысшей точки геомагнитные возмущения достигнут в полночь по московскому времени. Это «оранжевый» уровень, при котором возможно заметное ухудшение самочувствия.

Ближе к 10:00 магнитосфера начнет успокаиваться, и показатель опустится до 3,5 балла. Это «зеленый уровень», который уже не оказывает негативного влияния на организм. В течение дня уровень Кр продолжит снижаться и к 22:00 достигнет абсолютно спокойных 1,5 балла. Вероятность возникновения бури оценивается в 35%, а слабых геомагнитных возмущений — в 36%. Индекс солнечной активности держится на низкой отметке благодаря тому, что зафиксированная накануне вспышка относилась к слабому классу С.

Атмосферное давление в столицах

На фоне космических возмущений показатели атмосферного давления в крупнейших городах России останутся стабильными, что немного облегчит состояние метеочувствительных граждан.

В Москве давление составит от 742 мм рт. ст. ночью до 745 мм рт. ст. вечером. В Санкт-Петербурге прогнозируется идеальная стабильность — в течение всех суток барометры будут показывать 762–763 мм рт. ст. Оба значения полностью укладываются в оптимальный диапазон Гидрометцентра.

Что нельзя делать 14 июля метеозависимым

Чтобы благополучно пережить неблагоприятный геомагнитный период, необходимо временно отказаться от некоторых привычек.

В этот день запрещено перегружать организм тяжелой жирной пищей и избыточным количеством соли, которая задерживает воду и провоцирует скачки давления.

Что нельзя делать 14 июля, так это злоупотреблять кофеином, крепким чаем и алкоголем — эти напитки создают дополнительную нагрузку на сосуды.

Не рекомендуется планировать на пиковые часы бури важные дела, требующие предельной концентрации, а также изнуряющие спортивные тренировки.

Что нужно сделать для сохранения благополучия и здоровья

Защитить организм от влияния солнечных вспышек помогут простые, но эффективные превентивные меры.

Обязательно соблюдайте режим сна и отдыха, давая телу возможность полноценно восстанавливаться.

Обеспечьте организм достаточным объемом чистой питьевой воды и чаще бывайте на свежем воздухе.

Ни в коем случае не прекращайте прием лекарственных средств, которые были назначены вам врачом на постоянной основе. При значительном ухудшении состояния обязательно обратитесь за медицинской помощью.

Какой праздник будет завтра

На следующий день, 15 июля, геомагнитная обстановка полностью стабилизируется — до конца месяца ученые больше не прогнозируют бурь. В церковном же календаре наступит праздник Положения честной Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне, который верующие встретят уже в хорошем самочувствии и с душевным спокойствием.