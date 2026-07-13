Магнитные бури будут предсказывать точнее: все благодаря открытию российских физиков

Ученые выяснили, что турбулентные процессы в недрах Солнца подчиняются математической теории, разработанной еще в прошлом столетии. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ПНИПУ.

Исследователи из ПНИПУ, ИМСС УрО РАН и ИЗМИРАН установили, что магнитное поле Солнца функционирует согласно закону турбулентности, который сформулировал советский математик Андрей Колмогоров в 1941 году. Ранее ученые изучали лишь солнечные пятна, но теперь эксперты проанализировали данные обсерватории Уилкокса за 50 лет, сфокусировавшись на полюсах звезды.

Применив метод вейвлет-анализа, специалисты доказали, что колебания магнитного поля распределяются упорядоченно. Выявленный принцип описывает перенос энергии между вихрями разного масштаба. По мнению авторов работы, внедрение этого математического закона в компьютерные модели поможет значительно повысить точность прогнозирования солнечных вспышек и магнитных бурь. Это крайне важно для защиты земных электросетей, спутниковой связи и навигационного оборудования от воздействия космической радиации.