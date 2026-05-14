Магнитуда 2,0 на глубине 12 километров: подробности землетрясения у Южно-Сахалинска

Вечером 14 мая вблизи Южно-Сахалинска произошло землетрясение. Как сообщили в СФ ФИЦ ЕГС РАН, сейсмособытие зарегистрировали в 21:12 по местному времени.

Эпицентр располагался всего в шести километрах к северо-западу от населенного пункта Новотроицкое. Очаг залегал на глубине 12 километров, магнитуда составила 2,0. По данным сейсмологов, подземные толчки могли ощутить жители нескольких районов, включая Ёлочки, Дальнее, Новую Деревню и Луговое.