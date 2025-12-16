МАХ и «Московское долголетие» запустили курс по ознакомлению с мессенджером
Фото: [пресс-служба MAX]
Национальный мессенджер МАХ совместно с проектом «Московское долголетие» запустил образовательный курс «Освой МАХ». Об этом рассказали в пресс-службе приложения.
В рамках программы пенсионеры научатся использовать групповые чаты, управлять настройками безопасности, отправлять голосовые сообщения и видеокружки, совершать видеозвонки.
В составе курса — шесть практических уроков. К участию приглашаются жители столицы в возрасте от 55 лет, которые являются членами «Московского долголетия». Наиболее активные участники получат фирменные сувениры.
По словам директора по продукту МАХ Евгения Ширинкина, в мессенджере зарегистрировано порядка 10 млн представителей старшего поколения. Новая программа поможет им освоить основные сценарии использования мессенджера.
