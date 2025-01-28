Mail: 70% россиян поддержали идею ограничить выезд чиновников за рубеж на время СВО

Подавляющее большинство граждан России одобряют инициативу о введении ограничений на выезд за рубеж для государственных служащих в период проведения специальной военной операции. Таковы результаты опроса, проведенного среди посетителей новостного портала «Новости Mail».

Согласно проведенному замеру общественного мнения, такое мнение выразили порядка 70% опрошенных респондентов.

«Против выступили лишь 10% опрошенных», — приводится в публикации.

Отмечается, что в исследовании участвовали более 40 тысяч жителей России из более чем 50 субъектов федерации.

Ранее сообщалось, что заместитель главы администрации городского округа Руза в Московской области, которая была задержана по подозрению в получении взятки, помещена под домашний арест. По версии следствия, чиновница приняла 325 тысяч рублей от сотрудника коммерческой организации за подписание документов о выполнении работ, хотя работы на самом деле выполнены не были.