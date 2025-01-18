Замглавы администрации Рузы арестована по делу о взятке

Заместитель главы администрации городского округа Руза в Московской области, которая была задержана по подозрению в получении взятки, помещена под домашний арест. Об этом свидетельствуют судебные материалы, публикуемые РИА Новости.

По мнению следствия, чиновница приняла 325 тысяч рублей от сотрудника коммерческой организации за подписание документов о выполнении работ, хотя работы на самом деле выполнены не были.

«Ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста удовлетворено», — говорится в материалах.

В субботу, 18 января, в правоохранительных органах стало известно о задержании сотрудницы администрации Рузы. Позднее в Главном следственном управлении Следственного комитета по Московской области подтвердили эту информацию и сообщили, что задержана заместитель главы администрации Рузского городского округа Московской области.