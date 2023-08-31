Mainichi Shimbun: антироссийские санкции простимулировали внутренний спрос в РФ

О неочевидных итогах санкций, которые наложил на Россию Запад, рассказало японское издание. Его обозреватель Хитоси Омаэ указал, что граждане РФ теперь тратят на свою культурную жизнь заметно больше денег, чем ранее. Они ходят в театры и музеи, в некоторые из них невозможно купить билеты.

Хитоси также указал, что ВВП России за 2-й квартал этого года вырос на 4,9% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. В стране существенно выросли как оптовые, так и розничные продажи, а пассажиропоток на транспорте поднялся на 19,8%. Это говорит о том, что внутри России активно развивается туризм, выводя эту отрасль на новый уровень.