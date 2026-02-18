Майк Тайсон в Бронницах: легенда бокса оказалась на заснеженной улице в одних трусах

На улице Советской в Бронницах прохожие столкнулись с невероятным зрелищем: прямо на снегу у входа в городской музей истории расположился легендарный боксер Майк Тайсон в своем классическом боевом облачении, пишет REGIONS .

Появление «Железного Майка» в подмосковных декорациях мгновенно наполнило социальные сети фотографиями и видеороликами, которые местные жители окрестили настоящим шок-контентом. Несмотря на внешнюю реалистичность, легенда мирового спорта оказалась частью гастролирующей выставки Санкт-Петербургского Музея восковых фигур.

Процесс монтажа экспозиции превратился в импровизированный перформанс, позволивший горожанам рассмотреть знаменитого тяжеловеса на расстоянии вытянутой руки. Майк Тайсон вошел в историю как самый молодой чемпион мира, завоевавший титул в возрасте 20 лет и 144 дней, а также как атлет, сумевший нокаутировать соперников трижды подряд. Однако в массовой культуре его образ навсегда закрепился после скандального поединка 1997 года, в ходе которого оппонент лишился части уха. Теперь восковой двойник боксера соседствует с другими выдающимися личностями прошлого и настоящего.

Всего передвижная выставка насчитывает более 85 экспонатов, представляющих широкую палитру мировой истории и культуры. В залах музея истории Бронниц бок о бок разместились гений эпохи Возрождения Леонардо да Винчи, футбольный кумир современности Лионель Месси, сюрреалист Сальвадор Дали и величественная царица Нефертити. Исторический блок дополняет фигура маршала Жукова, а для юных посетителей подготовлены персонажи сказок и популярных кинофильмов. Гастроли восковых легенд дают возможность жителям округа прикоснуться к мировой славе, не покидая пределов родного города, пока настоящий Майк Тайсон остается за океаном.

