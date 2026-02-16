Масленичные гуляния пройдут в Бронницах 22 февраля

В городском округе Бронницы 22 февраля пройдут масленичные гуляния — праздник развернется сразу на нескольких площадках. Об этом стало известно из анонса местных властей.

Начало мероприятия запланировано на 12:00 в парке «Ракушка». Гостей ждут традиционные забавы и игры, мастер‑классы, а также концерт: выступят самодеятельные артисты и ансамбль казачьей песни «Гуляй, душа!».

На прогулочной зоне у культурно‑досугового центра «Бронницы» откроют чайную станцию — там можно будет угоститься блинами и сладостями. Еще одно развлечение для посетителей — катание на лошадях.

Главная кульминация праздника состоится в 15:00. В это время будут сжигать масленичное чучело.

Вход на гуляния свободный, мероприятие подходит для зрителей всех возрастов (0+).