Масленичные гуляния пройдут в Бронницах 22 февраля
Фото: [Администрация г.о.Бронницы]
В городском округе Бронницы 22 февраля пройдут масленичные гуляния — праздник развернется сразу на нескольких площадках. Об этом стало известно из анонса местных властей.
Начало мероприятия запланировано на 12:00 в парке «Ракушка». Гостей ждут традиционные забавы и игры, мастер‑классы, а также концерт: выступят самодеятельные артисты и ансамбль казачьей песни «Гуляй, душа!».
На прогулочной зоне у культурно‑досугового центра «Бронницы» откроют чайную станцию — там можно будет угоститься блинами и сладостями. Еще одно развлечение для посетителей — катание на лошадях.
Главная кульминация праздника состоится в 15:00. В это время будут сжигать масленичное чучело.
Вход на гуляния свободный, мероприятие подходит для зрителей всех возрастов (0+).