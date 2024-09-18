Майор полиции МО МВД «Павлово-Посадский» провел познавательную лекцию для студентов

Ребятам рассказали про проблему вандализма, наказания за правонарушения и повысили их грамотность в вопросах права.

Майор в ходе лекции рассказала про неотвратимость наказания за вандализм и другие нарушения. Основные вопросы были связаны с темой «Вандализм как проблема современного общества». Студентам напомнили, с какого возраста наступает административная и уголовная ответственность, за какие виды нарушений можно нарваться на наказание, какие статьи предусмотрены и к чему это приводят.

Тему раскрыли широко и интересно, студенты активно задавали вопросы, получали развернутые ответы от майора и по итогу ушли с большим багажом знаний.