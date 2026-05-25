Майская жара покинула столицу, возвращения тепла придется подождать: Позднякова назвала срок
Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с агентством РИА Новости рассказала, когда в Москву вернется комфортная погода. По ее словам, после аномальной майской жары, которая обрушилась на город и неблагоприятно влияла на самочувствие большинства людей, наступило заметное похолодание — заключительная декада весны выдалась прохладной, с северным ветром и температурой на два-три градуса ниже климатической нормы.
Синоптик подчеркнула, что следующая волна относительно теплой погоды ожидается только в начале июня, причем температура воздуха будет близка к климатической норме, без экстремальных скачков. Таким образом, москвичам предстоит пережить еще несколько прохладных дней, прежде чем лето окончательно вступит в свои права.