Майские сюрприз: три выходных подряд. Россиянам перенесли праздник

В начале мая 2026 года работающие россияне при пятидневной графике смогут отдыхать три дня кряду. Такая возможность появится благодаря тому, что 9 Мая, День Победы, в следующем году приходится на субботу.

В связи с этим праздничный нерабочий день решено перенести на ближайший будний день — понедельник 11 мая. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала Ирина Рогалева, доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова.

«В 2026 году 9 мая выпадает на субботу, поэтому переносится на 11 мая (ближайший рабочий день), это при пятидневной рабочей неделе», — пояснила Рогалева.

Напомним, что ранее россияне уже имели несколько продолжительных периодов отдыха: три дня подряд с 21 по 23 февраля (в честь Дня защитника Отечества) и еще три дня с 7 по 9 марта (благодаря Международному женскому дню).

Ранее сообщалось о том, что рост цен и логистика усложнили поездки россиян на майские праздники.