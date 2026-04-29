В Балашихе в ЖК «Новая Алексеевская роща» завершилось устройство котлована поликлиники

В ЖК «Новая Алексеевская роща» городского округа Балашиха продолжается строительство поликлиники, рассчитанной на 400 посещений в смену, на стройплощадке завершено устройство котлована, бетонной подготовки и гидроизоляции фундамента, ГК «Гранель» возводит объект в рамках КРТ. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

В здании будет четыре этажа, его площадь превысит 5,5 тыс. кв. м. Пациентов будут принимать врачи общей практики и узкопрофильные специалисты: хирург, оториноларинголог, невролог, эндокринолог, уролог и другие. В поликлинике обустроят аптеку, блоки первичного приема, кабинеты врачей общей практики с манипуляционными, терапевтическое отделение, хирургическое отделение, кабинеты функциональной диагностики и не только.

На территории комплекса возводятся также возводят корпус 4 и 5. Там уже построили детский сад на 250 мест, на данный момент завершается его передача в администрацию. Специалисты также построят школу, на первых этажах зданий открываются объекты необходимой социальной и коммерческой инфраструктуры: магазины, кафе, пункты услуг, аптеки.

