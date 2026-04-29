На круглом столе в Подмосковье обсудили меры по профилактике подростковой преступности

В Общественной палате Московской области состоялся круглый стол, который посвятили вопросам профилактики вовлечения несовершеннолетних в незаконный оборот наркотических веществ и предупреждения правонарушений среди подростков 13–17 лет, участниками стали представители органов власти, правоохранительных структур, образовательных учреждений, общественных организаций и экспертного сообщества. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«Мы видим, что профилактика правонарушений эффективна лишь тогда, когда она опирается на доверие и живое участие взрослых в жизни подростка. Наш ресурс — это почти 2 тыс. членов муниципальных общественных палат с активной гражданской позицией, готовых выстраивать на местах постоянную профилактическую работу», — сказал заместитель председателя Общественной палаты региона Сергей Леонов.

В рамках мероприятия начальник отдела УНК ГУ МВД России по области Денис Сычков рассказал о том, как на ситуацию с распространением наркотиков среди подростков влияют интернет и социальные сети, заместитель начальника ГУФСИН России по региону Лидия Скворцова — о социальных характеристиках несовершеннолетних, находящихся в учреждениях системы.

В мероприятии также приняла участие директор центра «Ариадна» Диана Ананянц. Она рассказала о помощи подросткам, диагностике рисков, сопровождении образовательных учреждений и не только. Среди участников круглого стола также оказались председатель Комиссии по делам молодежи и патриотическому воспитанию Павел Ковалев и член ОПМО Михаил Иванов.

По итогам мероприятия они сформировали предложения по развитию профилактических программ и подготовке дорожной карты по усилению взаимодействия ведомств в работе с несовершеннолетними и не только.

