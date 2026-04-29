«Я смотрела не натальную карту, а паспорт»: Бьянка объяснила, почему выбрала непубличного мужчину

Популярная российская певица Бьянка, которая обычно не афиширует свою личную жизнь, на этот раз решила сделать приятное исключение, пишет Super.ru. В комментарии телеграм-каналу «Звездач» она рассказала поклонникам о своем новом избраннике.

По словам артистки, ее бойфренд не публичный человек и совершенно не стремится к тому, чтобы выставлять свои отношения напоказ. Возможно, именно это и подкупило звезду, уставшую от излишнего внимания к ее персоне.

«Я не смотрела натальную карту, я смотрела его паспорт. Я бы его отнесла к мегапорядочным и очень душевным мужчинам, которые в этой жизни уже все поняли и хотят только одного — спокойствия, счастья и равновесия», — отметила певица.

При этом Бьянка не стала упоминать о доходах парня, отметив, что главное для нее — любовь, которая, как она считает, решает все проблемы.

На днях артистка опубликовала в социальных сетях фотографию, на которой ее новый избранник стоит спиной к камере, скрывая лицо. Певица подписала снимок лаконично: «Мой». Этого оказалось достаточно, чтобы поклонники начали строить догадки и засыпать звезду вопросами.

Однако сама Бьянка не стала раскрывать подробностей и предпочла сохранить интригу. Она лишь добавила, что счастлива, и что ее новый мужчина — именно тот, кто ей нужен.

