Выработали план действий: в Ивантеевке прошло заседание выездной администрации

В Ивантеевке 28 апреля состоялась встреча в формате «выездной администрации». В мероприятии приняли участие глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов, его заместители, окружные депутаты, депутат Мособлдумы Михаил Ждан, сотрудники ресурсоснабжающих и управляющих организаций, а также местные жители.

Участники обсудили широкий круг вопросов: от ЖКХ и благоустройства до обслуживания дорог и поддержки участников специальной военной операции и их семей. Особое внимание уделили последствиям недавнего снегопада — в частности, восстановлению электроснабжения.

В большинстве пострадавших объектов подачу электричества уже возобновили, но на сложных участках ремонтные работы еще продолжаются. Администрация округа оперативно реагирует на обращения и помогает решать проблемы с поврежденными линиями.

Жители коттеджных поселков подняли проблему ограниченного доступа к своим домам: обслуживающая организация препятствует проезду не только собственников, но и их родственников. Хотя ранее администрация округа выдала публичный сервитут, гарантирующий доступ, компания пытается оспорить это решение в суде. Собственники попросили администрацию подключиться к процессу. Также прозвучала просьба об асфальтировании грунтовых дорог, ведущих к садовым товариществам и дачным поселкам.

Максим Красноцветов подчеркнул, что каждый обратившийся получил подробные разъяснения, а вопросы, требующие углубленного изучения, взяты в работу — для них назначены ответственные лица и установлены сроки исполнения.