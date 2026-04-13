Майские выплаты: кто получит надбавку к пенсии

В мае часть российских пенсионеров получит увеличение выплат за счет перерасчета и дополнительных надбавок, несмотря на отсутствие плановой индексации. Доцент РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова сообщила РИА Новости , что в мае индексация пенсий проводиться не будет, однако отдельные категории граждан получат увеличение выплат.

По ее словам, перерасчет коснется бывших членов летных экипажей и работников угольной отрасли. Для них надбавка к страховой пенсии пересматривается несколько раз в год, и май станет одним из таких периодов. Размер доплаты определяется с учетом заработка и длительности специального стажа.

Также дополнительные выплаты предусмотрены для инвалидов и участников Великой Отечественной войны, проживающих в России и ряде других стран. Им ежегодно перечисляют фиксированную сумму ко Дню Победы.

Отдельно эксперт отметила, что увеличение коснется граждан, которым в апреле исполнилось 80 лет, а также тех, кто получил первую группу инвалидности. Для них фиксированная часть страховой пенсии будет удвоена и превысит 19 тысяч рублей в месяц. При этом повторное повышение для инвалидов, достигших этого возраста, не предусмотрено.

Кроме того, доплаты полагаются пенсионерам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи. В таких случаях фиксированная выплата увеличивается на треть за каждого иждивенца, но не более чем за троих.

