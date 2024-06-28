Майские заморозки не оказали влияния на урожай в Крыму в этом году

По словам врио министра сельского хозяйства Республики Крым Алиме Зарединовой, майские заморозки на полуострове не показали влияния на урожай в этом году. Об этом сообщает « Крым 24 ».

Она добавила, что этого не произошло благодаря тому, что аграрии вовремя приняли меры по спасению полей от заморозков.

По мнению главы крымского Минсельхоза, в республике пострадали около 400 га семечковых культур, немного винограда, однако это на общую массу валового сбора по данным культурам не повлияет.