Майские заморозки не оказали влияния на урожай в Крыму в этом году
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По словам врио министра сельского хозяйства Республики Крым Алиме Зарединовой, майские заморозки на полуострове не показали влияния на урожай в этом году. Об этом сообщает «Крым 24».
Она добавила, что этого не произошло благодаря тому, что аграрии вовремя приняли меры по спасению полей от заморозков.
По мнению главы крымского Минсельхоза, в республике пострадали около 400 га семечковых культур, немного винограда, однако это на общую массу валового сбора по данным культурам не повлияет.