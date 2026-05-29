Майский турпоток в Калининградскую область не оправдал ожиданий властей

Майские праздники 2026 года принесли Калининградской области меньше туристов, чем рассчитывали региональные власти. Как сообщил министр по культуре и туризму Андрей Ермак, реальный турпоток оказался примерно на 10 процентов ниже запланированного. Регион не досчитался около восьми тысяч гостей.

По словам министра, ориентиром служил показатель прошлого года — порядка 80 тысяч приезжих, однако повторить его не удалось. Основной причиной недобора Ермак назвал календарную особенность: между двумя блоками майских выходных образовался заметный разрыв. Многие путешественники приехали на первые длинные выходные, затем вернулись домой и уже не стали заезжать во второй раз. Кроме того, по наблюдениям властей, практически никто не оформил полноценный длительный отпуск, объединив оба праздничных периода, что ранее помогало удерживать турпоток на стабильно высоком уровне.