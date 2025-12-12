Макака жестоко убил пожилого мужчину в Таиланде: что превратило примата в убийцу?

В таиландской провинции Яла спустя несколько дней после жестокого убийства пожилого мужчины удалось задержать предполагаемого виновника — дикого макака. Как сообщает The Thaiger , обезьяну, проявившую необычную агрессию, поймали с помощью специальной ловушки.

Трагический инцидент произошел тремя днями ранее, когда примат ворвался в жилище 67-летнего Чайяпхума Саеунга. Животное совершило яростное нападение: оно откусило пенсионеру часть ноги и нанесло множество других серьезных повреждений, приведших к гибели мужчины.

Тело Чайяпхума Саеунга, лежавшее в луже крови у стены, обнаружил его племянник. Картина говорила об отчаянной борьбе: в руках погибшего все еще был зажат металлический прут, которым он пытался защититься. Однако это не помогло — на теле насчитали десятки глубоких укусов.

Местные власти, установив, что угроза исходит от конкретного животного, организовали операцию по его поимке. Опасный макак был захвачен с использованием клетки с приманкой, что позволило обезопасить местных жителей от новых нападений.

Ранее сообщалось о том, что покусанные тайскими обезьянами российские туристы лечатся в Подмосковье.