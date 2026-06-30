Макаки устали от селфи: японский парк вводит фейс-контроль после того, как туристы полезли в источники

Знаменитый японский парк Дзигокудани Яэн-Коэн, где дикие макаки нежатся зимой в горячих источниках на фоне заснеженных гор, больше не готов принимать толпы без ограничений. С августа администрация вводит предварительное онлайн-бронирование билетов и лимит на ежедневное число гостей. Информацию сообщила « РГ ».

По словам представителя парка, в отдельные дни количество посетителей достигало трех-четырех тысяч, что создавало огромные очереди у касс. Теперь пропускать будут не более двух тысяч человек в сутки.

Причина ужесточения не только в ажиотаже. Участились случаи неподобающего поведения: обезьян кормят, пытаются трогать, а некоторые туристы даже залезали в термальные воды к животным. Администрация посчитала, что макаки измучены чрезмерным и бесцеремонным вниманием.

Наблюдатели связывают ситуацию с общенациональным овертуризмом. В 2025 году Япония приняла рекордные 42,7 миллиона иностранных гостей, чему способствовала слабая иена, сделавшая поездки особенно выгодными. Туристический бум принес доходы, но одновременно обнажил проблему перенаселенности культовых локаций.