Макаревич резко высказался о скорби по жертвам теракта в «Крокусе»

Основатель рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич* впервые высказался о теракте в «Крокус сити холл» в Красногорске. Он раскритиковал тех, кто публично скорбит о погибших и сочувствует пострадавшим.

Андрей Макаревич — один из артистов, кто не поддержал СВО и покинул страну еще в 2022 году. Тогда от него услышали немало антироссийских выражений и оскорблений в адрес соотечественников. Недавно музыкант в очередной раз нашел, как задеть россиян.

В своем личном блоге Макаревич впервые прокомментировал теракт в Подмосковье, который стал одним из самых крупных нападений современной России. Слова, сказанные скорбящим, шокировали пользователей.

«Публичное вырывание собственных волос на просторах интернета считаю пошлейшим занятием. Можешь помочь – помоги. А трындеть не надо», — написал музыкант на личной странице в соцсети.

Макаревич отметил, что сочувствует молча не только трагедии, но и всем жителям России, которые «находятся там, где они находятся».

«Но вот тут уж точно помочь не могу. Ваш выбор», — заключил артист.

Напомним, 22 марта в Красногорске четверо вооруженных мужчин устроили расправу над посетителями «Крокус сити холл», где должен был пройти концерт группы «Пикник». Погибли более 140 человек, а еще 382 пострадали. Многие до сих пор остаются в больницах. Вероятные исполнители теракта и их пособники были задержаны.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева скромно высказалась о произошедшем в «Крокусе».

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента