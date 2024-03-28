Пугачева отделалась одним предложением, проявляя скорбь после теракта в «Крокусе»

Советская и российская эстрадная певица Алла Пугачева проявила скорбь практически через неделю после теракта в «Крокус Сити Холле», написав в своих соцсетях одно предложение.

В аккаунте в соцсети Instagram* она выложила фотографию со своим лицом.

«Скорбь должна быть в душе, а не в Instagram*, Аминь», — подписала публикацию певица.

Пост Пугачева сделала спустя шесть дней после чудовищной трагедии в Красногорске. Пользователи обратили внимание на другие публикации артистки и нашли несовпадение с ее позицией.

Так, после смерти российского модельера Вячеслава Зайцева певица выложила его фото и подписала публикацию так: «Прощай мой друг. Спасибо за все». В комментариях к этой публикации люди вспоминают ее нынешний пост про «Крокус».

«Скорбь же должна быть в душе, а не в Инстаграм*. Или это другое, а, Пугачева», — пишет пользователь под ником 44sheba44.

После смерти российского исполнителя Бориса Моисеева, на чьи похороны Пугачева специально прилетела в Москву, артистка также сделала публикацию, выложив совместные с ним фотографии. Их она подписала так: «Любимый мой Бориска! Преданный друзьям и сцене человечище. Хороню тебя в своем сердце. Прости и прощай».

Пугачева после начала специальной военной операции РФ на Украине покинула Россию вместе с супругом Максимом Галкиным**, которого впоследствии признали иностранным агентом.

Ранее мы сообщали, что Пугачева вместо соболезнования семьям и близким погибших в теракте в «Крокусе» принесла извинения артистке Маниже Сангин, а также всем гражданам Таджикистана.

Мы также писали о том, что в России началась процедура признания Аллы Пугачевой иностранным агентом.

*принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией

**признан Министерством юстиции РФ иностранным агентом