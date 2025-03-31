Макет корабля ледового класса «Иван Папанин» передан в дар Наро-Фоминскому историко-краеведческому музею

Существует две копии корабля. В пятницу, 28 марта, администрация городского округа передала первый макет в дар музею. Вторую копию вручили капитану корабля «Иван Папанин». Во время встречи с представителями администрации было подписано двустороннее соглашение о сотрудничестве. В рамках заводских ходовых испытаний судно прибудет в Мурманск — город его дальнейшей службы. Тогда макет передадут в военно-морской музей Северного флота.

Судно получило название в честь полярника Ивана Дмитриевича Папанина. Специалист прославился во время исследований Арктики. Он внес большой вклад в освоение территорий.

Фото: [ Пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о. ]

Макет реалистично передает все детали судна, потому что выполнен в масштабе 100:1. Именно высокая степень детализации делает экспонат наиболее ценным. Он заинтересует посетителей музея любого возраста или интересов. Муниципалитет уже имеет успешный опыт шефства над макетом военно-морского корабля. Так, в музее экспозиции представлен макет корабля «Наро-Фоминск». Жители и гости округа могут познакомиться с историей отечественного кораблестроения.

Пополнение музейного фонда еще одним макетом — часть программы по сохранению и популяризации исторического и культурного наследия Наро-Фоминского края. Администрация положительно относится к подобным предложениям. Местный музей — источник получения новых знаний об истории страны и способ повышения культурного уровня его посетителей.