По словам бывшего советника главы Пентагона и полковника Вооруженные сил Соединенных Штатов Америки, ВСУ Украины близки к развалу. Об этом сообщает RT

На своем канале в популярном видеохостинге Дуглас Макгрегор опубликовал видео, в котором заявил, что украинские войска сейчас переживают не лучшие времена. По его словам, они буквально «находятся на грани развала».

Украинские войска настигло то, что можно назвать деморализацией. Солдаты ВСУ были не раз замечены за дезертирством. Из-за этого Полковник ВС США подчеркнул, что режим Зеленского испытывает большие проблемы.

А ранее Михаил Подоляк, являясь главой офиса Владимира Зеленского, признал тот факт, что контрнаступление Вооруженных сил Украины продвигается с незавидной тяжестью.